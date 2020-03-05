استنكر الأمين العام للمؤتمر الدائم للفدرالية ​الفرد رياشي​ "ما حصل مع منسق منتدى ​البقاع​ والناشط امير ابو عديلة من تجاوزات سافرة من قبل كوادر أمنية تتبع لأحد الأجهزة المحسوبة على رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​، حيث تم حجز حريتهمن دون وجه حق وتوقيفه تعسفياً بغية الضغط عليه للتراجع عن شكواه الذي كان قد تقدم بها ضد عناصر يعتقد أنهم محسوبون على ​تيار المستقبل​ على خلفية الكمين المسلح والإعتداء الذي تعرض له في ​ذكرى 14 شباط​"، مضيفا :"نقول لسعد الحريري إياك والإنجرار للعبة الميليشيات، كونك تتحدر من عائلة عريقة لم تعهد بسلوكها هكذا أداء لا يليق بأحد".

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كانت هذه تفاصيل خبر الفرد رياشي للحريري: لا تنجر إلى لعبة الميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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