زعرور بحث بإقامة حملة تنظيف لشاطئ جبيل مع رئيسة جمعية إنسان للبيئة والتنمية

إلتقى رئيس بلدية جبيل وسام زعرور في مكتبه، رئيسة جمعية "إنسان للبيئة والتنمية" ماري تريز مرهج سيف، يرافقها عدد من أعضاء الجمعية، وتمّ عرض للواقع البيئي في القضاء ولتوقيع اتفاقيّة تعاون بين البلدية والجمعية للعام 2020 - 2021، لإقامة حملة تنظيف لشاطئ جبيل، والتخفيف من التلوّث البلاستيكي المستعمل لمرّة واحدة في المدينة.
وشكرت سيف، لبلدية جبيل التعاون القائم مع الجمعية في الأعوام العشرة الماضية على تأسيسها.
بعد ذلك، زارت سيف قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري في مكتبها في السرايا، وجالت على مراكز إداريّة واجتماعيّة ورياضيّة وتجاريّة في القضاء، حيث تمّ التداول بالحملة المرتقبة وآليّة التعاون.
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