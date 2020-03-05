اليابان ستفرض حجرًا على جميع القادمين من الصين وكوريا الجنوبية

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طوكيو: أعلنت اليابان أنها ستفرض حجرا على جميع الركاب القادمين من الصين وكوريا الجنوبية، وفق ما ذكر رئيس الوزراء الخميس، في وقت تكثف الحكومة تدابيرها لاحتواء فيروس كورونا المستجد.

وقال شينزو آبي خلال اجتماعي حكومي خاص حول الفيروس "سنقوم بتعزيز الحجر عند نقاط الهجرة للأشخاص القادمين من الدولتين"، مضيفا "سنطلب منهم البقاء في أماكن معينة لأسبوعين وعدم استخدام وسائل النقل العام" موضحا أن الإجراءات سيبدأ تطبيقها اعتبارا من 9 مارس.

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