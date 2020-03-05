طوكيو ترجئ زيارة الرئيس الصيني إلى اليابان بسبب كورونا

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طوكيو: أعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية الخميس أنه تم ارجاء زيارة الدولة التي كان يرتقب أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ الى اليابان خلال هذا الربيع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

قال يوشيهيدي سوغا أمام الصحافيين في طوكيو إن "زيارة الدولة للرئيس شي ستنظم في وقت ملائم للجانبين" مضيفا أنه سيتم تحديد موعد جديد عبر القنوات الدبلوماسية.

أضاف أن "التحدي الأكبر في الوقت الراهن بالنسبة الى بلدينا هو منع انتشار الفيروس الجديد. من الضروري أن نجعل ذلك أولويتنا".

من جهته أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية زاو ليجيان أن "الطرفين اتفقا على ضرورة الحرص على أن تكون زيارة الدولة للرئيس شي جينبينغ في وقت ملائم وفي الاجواء المناسبة لكي تكون ناجحة".

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وكان شي جينبينغ وافق رسميا على دعوة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي للقيام بهذه الزيارة في يونيو 2019 خلال قمة مجموعة العشرين في اوساكا في غرب اليابان.

هذه الزيارة كان يفترض أن تشكل محطة جديدة في تحسين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي بدأ منذ زيارة الدولة التي قام بها آبي في خريف 2018 الى الصين وكانت الأولى لرئيس وزراء ياباني منذ 2011. وكانت آخر زيارة دولة لرئيس صيني الى اليابان تمت في 2008 وقام بها هو جينتاو.

وبسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تعتزم الحكومة اليابانية من جانب آخر فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على كل الاشخاص القادمين من الصين وكوريا الجنوبية كما أوردت صحيفة يوميوري الخميس. وستطلب الحكومة من السياح الصينيين والكوريين الجنوبيين الامتناع عن المجيء الى اليابان وستعلق منح تأشيرات الدخول.



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