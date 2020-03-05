بسبب كورونا.. شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها

أعلنت شركة الطيران البريطانية “فلايبي” إفلاسها، اليوم الخميس، بعد أن تسبب لها فيروس كورونا المستجد في خسائر فادحة، إذ كانت قبلها تعاني مصاعب مالية.

وفي بيان على موقعها الإلكتروني، أكدت “فلايبي”، التي تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، أنها دخلت مرحلة الإفلاس وباتت تحت الوصاية.

وقالت الشركة، التي تجنبت الانهيار، في يناير الماضي بعدما منحتها الحكومة البريطانية إجازة ضريبية “لقد تم إيقاف جميع الرحلات الجوية، وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة بمفعول فوري”.

وفشلت “فلايبي”، التي توظف نحو ألفي شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات “كونيكت ايروايز” عليها العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب، والمنافسة القوية.

ثم جاء تفشي فيروس كورونا، الذي شل شركات الطيران في العالم ليسدد الضربة القاضية لـ”فلايبي” ويسرّع بانهيارها.

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والشركة البريطانية تعد أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطار في أوربا و28 في بريطانيا.

ويأتي الإعلان عن الإفلاس بعد ساعات من تحذير وسائل إعلام بريطانية من أن الشركة مقبلة على الانهيار بعد فشلها في الحصول على قرض حكومي بقيمة 100 مليون جنيه (129 مليون دولار).

وقالت مصادر لهيأة الاذاعة البريطانية إن تأثير فيروس كوفيد-19 على قطاع النقل الجوي “جعل الوضع أكثر سوءا”.

وعانت شركات الطيران البريطانية الصغيرة، أخيرا، من تقلب أسعار الوقود، وضعف الجنيه.

وتقود شركة “فيرجين أتلانتيك” تحالف “كونيكت إيروايز”، الذي يضم شركة الاستثمار “سايروس”، وأيضا الشركة المتخصصة في البنية التحتية “ستوبارت”.