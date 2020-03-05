حكمت بتعويض قيمته 296 ألف دولار.. لجنة النزاعات بـ” الفيفا” تصدم الرجاء قبل مباراة مازيمبي

وليد لباب – صحافي متدرب

حكمت غرفة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا”، صباح اليوم الخميس، في قضية اللاعب مالانغو، وقررت تحديد المبلغ الذي يجب على اللاعب والرجاء دفعه في 296.996 دولار.

ورفضت لجنة النزاعات باقي المطالب التي طالب بها الفريق الكونغولي، والمتمثلة في إيقاف الرجاء عن الإنتدابات لمرحلتين، وإيقاف اللاعب لـ 6 أشهر، وأداء 5 ملايين دولار كتعويض عن الضرر.

الرجاء تفاعل مع بلاغ “الفيفا” ونشره على موقعه، مؤكذا في السياق ذاته أنه ينتظر القرار الكامل للفيفا، لكي يرى السبل القانونية الممكنة لرفع الملف إلى الطاس.