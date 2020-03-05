كورونا.. الحكومة تمنع التظاهرات التي يشارك فيها أجانب وتجمعات أكثر من ألف شخص

بعد تسجيل المغرب لثاني حالة إصابة بفيروس كورونا، قررت الحكومة اليوم الخميس، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أجانب، والتي يفوق عدد المشاركين فيها 1000 شخص، باستثناء المواسم.

ووجه الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، دورية “مستعجلة جدا” إلى المدراء المركزيين للوزارة، ورؤساء الجامعات الرياضية، تضم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على التراب الوطني، ابتداءا من اليوم الخميس، وإلى غاية نهاية شهر مارس الجاري.

وتهم الإجراءات الجديد، منع جميع التظاهرات التي يشارك فيها أشخاص قادمون من الخارج، بما فيها المحاضرات واللقاءات الثقافية والرياضية كيفما كان نوعها، ومنع جميع التظاهرات التي يشارك فيها 1000شخص فما فوق من المقيمين في التراب الوطني، في حالة إقامتها في أماكن مغلقة أو محددة.

كما سمحت الوزارة بإقامة اللقاءات الرياضية الوطنية وكذا اللقاءات بين الفرق الرياضية الوطنية ونظيرتها الأجنبية، شريطة أن يتم ذلك يدون جمهور، مطالبة مسؤوليها الإقليميين والجهويين بعقد لقاءات مع المعنيين بالموضوع لإخبارهم بمضمون هذه الدورية، والرجوع للولاة والعمال في حالة وجود أي مستجد، وإخبار ديوان وزير الثاقفة والرياضة بشكل مباشر وعاجل.