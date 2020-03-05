غزل ابنة باطمة تخطف الأنظار بتعلم الصلاة في عمر صغير- فيديو

في وقت تسيطر فيه المتاعب على دنيا باطمة، خطفت ابنتها غزل الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو، تتعلم فيه الصلاة.

وانتشر، أخيرا، على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، مقطع فيديو لابنة باطمة، والمنتج البحريني، محمد الترك، وهي تتعلم الصلاة، وعمرها لم يتجاوز 4 سنوات.

وظهرت غزل، وهي تضع غطاء الرأس مرتدية جلبابا، وتنتبه إلى أحد بجانبها يعلمها ما عليها فعله في الصلاة، لتطبق توجيهاته.

ولقي الفيديو إعجاب رواد انستغرام، حيث كانت التعليقات إيجابية في مجملها، لكن بعضا من منتقدي باطمة، استحضروا اتهامها في قضية حمزة مون بببي، على الرغم من أن الفيديو بعيد كل البعد عن الموضوع.