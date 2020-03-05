تعليق الرحلات من إيطاليا.. مدير الأوبئة: نحن في المرحلة الأولى وقد نتخذ القرار في أي لحظة

رغم تسجيل المغرب لثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، التي تم الإعلان عنها، اليوم الخميس، لا زالت وزارة الصحة تعتبر البلاد في المرحلة الأولى من مواجهة الفيروس.

وقال محمد اليوبي، مدير مديرية الأوبئة في وزارة الصحة، خلال ندوة صحافية، اليوم، إن المغرب يعتبر نفسه في المرحلة الأولى من مواجهة الفيروس، وهي المرحلة، التي يتم فيها تشخيص الإصابة في بضع الحالات الوافدة، وقال، “لا زلنا في المرحلة الأولى لبضع حالات وافدة”.

وعلى الرغم من ذلك، فإن المسؤول في وزارة الصحة لا يستبعد اتخاذ إجراءات احترازية جديدة، بما يشمل فرض قيود عن الرحلات الجوية من وإلى بؤر انتشار الفيروس، مشددا على أن اللجنة الوطنية للقيادة، التي تم إحداثها منذ الإعلان عن فيروس “كورونا”، قد تعلن في أي لحظة عن إجراءات إضافية، طبقا لتقييم المخاطر، الذي تقوم به وزارة الصحة.

يشار إلى أنه وسط استمرار تسجيل إصابات جديدة في إيطاليا بفيروس “كورونا”، وتعطيل البلاد للدراسة، وجل الأنشطة، نفى المغرب تعليق رحلاته من وإلى إيطاليا.

وقال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء أمس الأربعاء، إنه “يروج هذا المساء بلاغ مكذوب منسوب لوزارة الصحة المغربية بتعليق الرحلات من وإلى إيطاليا، وقد أخبرت الجهات المختصة بأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن البلاغ مُختلق”.