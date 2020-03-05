اعتقال النجم العالمي رونالدينهو في الباراغواي بسبب جواز سفر “مزور” – صور

أمرت السلطات الأمنية بالباراغواي باعتقال النجم السابق لفريق برشلونة الاسباني رونالدينهو غوتشو بسبب سفره إلى البلد اللاتيني بجواز سفر مزور.

وكشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، أن مكتب المدعي العام بالبارغواي أصدر أمرا باعتقال رونالدينهو ساعات بعد ولوجه البارغواي بجواز سفر مزور.

وأوضح المصدر ذاته أن النيابة العامة وأفراد الشرطة داهموا الفندق الذي يقيم فيه رونالدو بالبارغواي رفقة شقيقه، بعدما حل بالأورغواي للمشاركة في برنامج رعاية صحية مجاني لفائدة الأطفال، اليوم الخميس.

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وشدد المصدر ذاته على كون وزير الداخلية كشف لمحطات إذاعية في الباراغواي أن الشكوى أحيلت على مكتب المدعي العام من قبل سلطات المطار بعد قدوم رونالدينهو من البرازيل.

وأكد ذات المصدر أن مذكرة التوقيف شملت، أيضا، شقيق النجم البرازيلي الذي رافقه إلى الباراغواي، مشيرا إلى أنه بدوره يحمل جواز سفر مزور دون تقديم تفاصيل إضافية.