وفاة فنان مغربي أثناء مشاركته في مهرجان طنجة – صورة

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استفاق مهرجان طنجة، صباح اليوم الخميس، على خبر وفاة الفنان المغربي، خالد البكوري، بشكل مفاجئ، ما حول المهرجان إلى ساحة عمها الحزن المسيطر على باقي المشاركين.
مصادر” اليوم 24″، أفادت بأن حياة الفنان الراحل انتهت، بسبب أزمة قلبية فاجأته أثناء مشاركته في الدورة 21 من المهرجان، علما أنه عانى قيد حياته من مشاكل في القلب.
وتكررت واقعة الوفاة في مهرجان طنجة، بعدما كان الفنان عبد الله أوزاد قد توفي في دورة سنة 2014.
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