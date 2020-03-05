بدء جرد ركاب الطائرة التي نقلت المصابة بـ”كورونا” إلى المغرب قبل 9 أيام- فيديو

بعد ساعات من إعلان المغرب، عن تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، لدى امرأة يتجاوز عمرها الثمانين سنة، عائدة حديثا من الديار الإيطالية، كشفت وزارة الصحة، عن إجراءات جديدة ستشمل ركاب الطائرة التي أقلت المسافرة المصابة.

وقال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوة صحافية له اليوم الخميس، إن المسافرة وصلت من مدينة بولون الإيطالية للمغرب، ودخلت المغرب في 25 من شهر فيراير الماضي، موضحا أن إجراءات جرد المخالطين للمريضة بدأت، كما بدأ جرد المسافرين معها على متن ذات الرحلة.

وقال المسؤول في وزارة الصحة، إن الأطقم الطبية بدأت العمل على تقييم الخطر المحيط بالمريضة الحاملة لفيروس كورونا، حيث ستتم مراقبتهم لأسبوعين، وهي مدة الحضانة القصوى للفيروس، إلى أن يتم التأكد من خلوهم من العدوى.

مدير الأوبئة في وزارة الصحة، لم يكن متفائلا بحديثه اليوم عن وضعية المصابة الجديدة بالفيروس، حيث أكد أنها في العناية المركزة، وفي وضع حرج، مفسرا تقدم وضعها الصحي بكونها حاملة لمرض مزمن يقلل مناعتها.