حالة المصابة بـ”كورونا” حرجة وتعاني من مرض مزمن وعمرها 89 سنة- فيديو

بعد ساعات من إعلان تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، خرجت مديرية الأوبئة في وزارة الصحة لتوضح تفاصيل عن وضع المصابة.

وأوضح مدير الأوبئة، محمد اليوبي، في ندوة صحافية قبل قليل، أن الحالة تم التأكد منها منتصف الليلة الماضية، وتم تشخيصها في المختبر المرجعي في معهد باستور بالدار البيضاء، لسيدة يبلغ عمرها 89 سنة، ودخلت المغرب في 25 من شهر فبراير الماضي قادمة من إيطاليا.

وأوضح المتحدث أن المغربية لم تكن تظهر عليها أي أعراض الفيروي، قبل أن تظهر عليها أعراض مرض الجهاز التنفسي أول أمس، واتصلت أسرتها برقم “ألو يقظة” المخصصة للقادمين من مناطق انتشار الفيروس، وتم توجيهها للمستشفى لتشخيص إصابتها.

وحسب ذات المصدر، فإن المريضة في حالة حرجة لأنها تعاني من مرض مزمن، يؤدي إلى نقص في المناعة، وهي الآن في العناية المركزة في أحد مستشفيات الدار البيضاء، طبقا للمقتضيات المعمول بها.