الصحة الإسرائيلية: سياح يونانيون مصابون بكورونا زاروا الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن وفدًا سياحيًا من اليونان زار البلاد بين الفترة 19 - 27 شباط/ فبراير الماضي، تم تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فور عودتهم إلى اليونان.

وأوضح البيان أن الوفد الساحي اليوناني زار مواقع في البلاد تشمل أماكن الضفة الغربية المحتلة، وذكر البيان أنه "السلطات نجري تحقيقًا وبائيًا، بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، وسيتم نشر المعلومات المتعلقة بالأماكن التي زارها السياح في أقرب وقت ممكن".

يشار إلى أن سائحًا يونانيًا كان قد زار البلاد ومصر أمس أصيب بالفيروس، وفق تشخيص أجراه فور عودته إلى اليونان، بالأمس.

وعلى صلة، وصلت شحنتان تحمل عينات من فيروس كورونا إلى إسرائيل من اليابان وإيطاليا ودول أخرى ذمن الجهود الرامية لتطوير لقاح للفيروس، بحسب ما ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

ولفت الموقع إلى أنه تم تسليم الشحنات بواسطة البريد الآمن التابع لوزارة الأمن الإسرائيلية إلى المعهد البيولوجي في "نيس تسيونا". وأدخل العينات إلى البلاد بعد تجميدها عند درجة حرارة 80 تحت الصفر.