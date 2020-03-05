شركات الطيران العالمية على وشك خسارة نحو مئة مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الرابطة الدولية للنقل الجوي "إياتا"، اليوم الخميس، أن شركات الطيران حول العالم مرشحة لفقدان إيرادات مالية تصل حتى 113 مليار دولار، كإحدى تبعات تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وذكرت الوكالة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم إن تحليلها للتأثير المالي لحالة الطوارئ على الصحة العامة لفيروس كورونا (COVID-19)، مشيرًا إلى أن خسائر تتراوح بين 63 - 113 مليار دولار.

وارتفع عدد وفيات فيروس "كورونا"، الذي انتشر في 84 دولة حول العالم حتى صباح الخميس، إلى 3286 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 95 ألفا، وفق معلومات أحصتها الأناضول .

واعتبرت الرابطة، أن بقاء الفيروس دون توسع عن مستواه الحالي جغرافيا، بشير إلى خسائر حتى 63 مليارا، ويصعد الرقم ليبلغ أقصاه 113 مليارا في حال أخذ نطاقا أوسع نحو بلدان إضافية في أوروبا والأمريكيتين.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن الخسائر قد تبلغ 29.3 مليار دولار، على أساس سيناريو يرى تأثير (COVID-19)، محصورا إلى حد كبير في الأسواق المرتبطة بالصين.

وهبطت أسعار أسهم شركات الطيران بنسبة 25 في المئة تقريبا، منذ بدء تفشي المرض، وهو ما يزيد بنحو 21 نقطة مئوية عن الانخفاض الذي حدث عند نقطة مماثلة خلال أزمة "السارس" عام 2003، ووفق " إياتا" فإن "هذا الانخفاض بالفعل قد أصاب الأسعار بصدمة كبيرة لعائدات الصناعة.. أكبر من تحليلنا السابق".

وظهر الفيروس الغامض في الصين، لأول مرة في 12 كانون أول/ديسمبر 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.