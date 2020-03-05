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شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إيراني: كورونا قد يصيب 40% من سكان طهران خلال الأسبوعين المقبلين والان مع التفاصيل
الخميس 5 مارس 2020
توقع مسؤول إيراني، الخميس، أن تستفحل أزمة فيروس كورونا في البلاد وخاصة في العاصمة طهران، إلى حد كبير لم تتكهن به حتى المعارضة، مما يظهر خطورة الوضع هناك.
وأكد اختصاصي الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإنفلونزا، مسعود مرداني، في تصريحات لصحيفة “إيران” الحكومية أنه يتوقع إصابة بين 30-40 في المئة من سكان طهران بفيروس كورونا، خلال الأسبوعين المقلبين.
ويظهر هذا التصريح أن الأوضاع مرعبة بشكل كبير في طهران، التي يسكنها أكثر من 8 ملايين نسمة، بشكل يفوق الإعلانات الرسمية.
وتقول إيران رسميا إن كورونا أودى بحياة 92 شخصا وأصاب أكثر من 2900 آخرين، لتصبح بذلك بؤرة الفيروس الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط
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