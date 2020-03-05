شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية:تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا قادمتين من ايران والان مع التفاصيل

الخميس 5 مارس 2020 أعلنت وزارة الصحة الكويتية،اليوم الخميس،تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية قادمتين من ايران.

وذكرت الوزارة بحسب مانشرته وكالة الانباء الكويتية(كونا) بان اجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 58 حالة.

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