شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحظر «الشيشة» في المقاهي بسبب انتشار فيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات :
أعلنت بلدية الكويت عن تطبيق قرار منع استخدام “الشيشة” في المقاهي حتى إشعار آخر، وذلك تنفيذاً لقرار وزارة الصحة؛ حفاظاً على سلامة المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأكدت البلدية أن الفرق التفتيشية ستقوم بتطبيق القانون بصرامة على المخالفين، مشددة على ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية من استخدام القفازات والكمامات والمطهرات للمحافظة على الصحة العامة.
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