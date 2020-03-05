شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء أول حالة مصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس شفاء أول حالة لمريض بفيروس كورونا في البلاد ويبلغ من العمر 34 عاما . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن جميع المصابين بفيروس كورونا، يتلقون الرعاية في مستشفى تابع لوزارة الصحة. وأضاف السند: "فترة الحجر الصحي 14 يوماً، وتحسب من تاريخ آخر مخالطة لشخص مُصاب". أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع العدد في البلاد إلى 58 . وأكدت بثينة المضف، وكيل وزارة الصحة الكويتية للخدمات الطبية المساندة، في مؤتمر صحفي اليوم، أن محاصرة المرض تعتمد على وعي المجتمع.

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