شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرا تسجل أول وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت سويسرا اليوم تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء. وكانت سويسرا قد أعلنت الأحد الماضي تسجيل حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا. وكان رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة السويسري دانيل كوخ، قد صرح خلال مؤتمر صحفي إنه بالرغم من أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محليا "سيكون أمرا حتميا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سويسرا تسجل أول وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.