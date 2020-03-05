السعودية تسجل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، الخميس، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين في البلاد إلى خمسة. وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في موقع (تويتر)، أنها سجلت "ثلاث حالات جديدة بفيروس كورونا الجديد، لمواطن قادم من إيران عبر الكويت ونقل العدوى إلى زوجته، والحالة الأخرى لمواطن قادم من إيران في نفس المركبة مع الحالتين المعلن عنهما سابقاً".

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