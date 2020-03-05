ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق وظهور أكثر من أصابه للعراقيين العائدين من إيران دعا مراجع الدين إلى دعوة منظمة الصحة العالمية التي أوضحت خلال مؤتمر صحفي في النجف الوضع الصحي في البلاد واخر المستجدات في ما يخص فايروس كورونا ومدى استجابة الحكومة العراقية لتوصيات اللجنة المشكلة لهذا الغرض. وفيما أغلقت المدارس الدينية أبوابها خوفا من انتشار الفايروس مطالبة الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات تقول صحة المحافظه انها تتوقع ظهور حالات إصابة في الأيام المقبلة بسبب العراقيين القادمين من إيران قبيل غلق الحدود.

وكانت أولى الحالات التي ظهرت في النجف هي لطالب دين إيراني تسبب في حجر عشرين طالبا أضيف لهم الان احد عشر شخصا ضمن عائله لمصاب عراقي وزوجته كانا قدما من مدينة قم الايرانية.

زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى المراجع في النجف بقدر ماحملت من تطمينات لكنها ايضا حملت تحذيرات من تفشي فيروس كورونا خصوصا وأنه كامن في بعض العوائل التي أتت من ايران.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..المدارس الدينية تغلق ابوابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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