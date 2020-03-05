مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة لمواطن مصري بفيروس كورونا

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان خالد مجاهد، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له، التي جاءت إيجابية اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.وأضاف أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأشار مجاهد إلى أنه باكتشاف هذه الحالة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لفيروس كورونا، الأولى لشخص أجنبي كان حاملا للفيروس، والحالة الثانية لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي الموافق 1 مارس2020.

