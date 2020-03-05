وزير: تركيا تنشر 1000 شرطي على الحدود مع اليونان لمنع عودة المهاجرين

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن بلاده تنشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على حدودها مع اليونان يوم الخميس لمنع عودة المهاجرين باتجاه أراضيها، مضيفا أن السلطات اليونانية تسببت في إصابة 164 مهاجرا.
وقال صويلو للصحفيين في إقليم أدرنة الشمالي الغربي ”أصابوا 164 شخصا. حاولوا دفع 4900 للعودة إلى تركيا“.
وأضاف ”نحن ننشر 1000 من قوات الشرطة الخاصة على الحدود... لمنع العودة“.
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