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رونالدينيو متهم بدخول باراغواي بجواز سفر مزور

اعلنت سلطات الباراغواي الاربعاء ان النجم البرازيلي السابق رونالدينيو وشقيقه روبرتو يخضعان للتحقيق بتهمة دخول البلاد بجوازي سفر مزورين.

وأكد وزير الداخلية الباراغوياني أوكليدس أسيفيدو للصحافيين أنه "سيتم الاستماع الى رونالدينيو في الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) في مقر مكتب المدعي العام".

وبحسب الوزير، فإن الشرطة داهمت الفندق الذي يقيم فيه اللاعب الفائز بالكرة الذهبية عام 2005، في العاصمة اسونسيون حيث يروج لكتاب، وعثرت على جواز سفر مزور صنع في العاصمة الباراغويانية قبل بضعة اشهر.

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وتابع الوزير "نحن نحقق أيضا في مسؤولية السلطات عن السماح لهما بدخول البلاد بوثائق مزورة".

وكانت المحكمة البرازيلية قد حرمت رونالدينيو من جواز سفره في نهاية عام 2018، لعدم دفعه غرامة مالية قدرها 2,5 مليون دولار على خلفية بناء رصيف دون إذن على حافة بحيرة في منطقة محمية وفقا لوسائل الإعلام المحلية.