صحيفة توضح رسالة الإمارات المفعمة بالحنان الإنساني تجاه الذين تم إجلاؤهم من الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أكد ، وحدة المصير الإنساني، وهو تأكيد نابع من عِظم المسؤولية النبيلة التي تقوم بها دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة وقيمها الأصيلة وثوابت مجتمعها الوطني، وما تريده من محبة وتآلف وانفتاح يعم العالم وتكاتف الجميع في مواجهة الأزمات، وذلك بمناسبة المبادرة الإنسانية بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بإجلاء 215 من رعايا دول شقيقة وصديقة بناء على طلب حكوماتهم من مقاطعة هوباي الصينية بؤرة تفشي فيروس "كورونا المستجد" إلى المدينة الإنسانية في أبوظبي، وذلك لتقديم الفحوصات والرعاية اللازمة وفق أعلى المعايير العالمية وتأمين عودتهم إلى أوطانهم.



وأضافت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" في رسالة مفعمة بالحس الأبوي والحنان الإنساني تجاه الذين تم إجلاؤهم من الصين، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رسالة إلى من تم استقبالهم في المدينة الإنسانية بأبوظبي قال فيها: " ابني/ ابنتي.. ندرك صعوبة مغادرة مكاناً كان لك داراً آمنة، خاصة وأنك تغادره بسبب أزمة غير متوقعة إلى أرض جديدة قد لا تعرف فيها أحداً ولهذا أحببنا أن نرحب بك شخصياً في الإمارات.. نريد أن تطمئن بأنك بين أهلك وأصدقائك، وأنك ضيفاً عزيزاً مكرماً، وسنوفر لك الرعاية الصحية الكاملة، وكل ما يلزمك لمتابعة الرحلة إلى وطنك متى كان ذلك آمناً لك.. حللت أهلاً ونزلت سهلاً".

وذكرت أن الاستجابة الإنسانية بتوجيهات القيادة الرشيدة، والتي تمت بناء على طلب من حكومات عدد من الدول، تعكس الثقة المطلقة بإنسانية الإمارات وقدراتها المتفردة وشجاعتها في اتخاذ القرارات التي تقف مع الإنسان في كل مكان وزمان، وهي مواقف نبيلة ومشرفة تجسد مكانة الدولة الرائدة ومسارعتها لتلبية كل طلب فيه إغاثة لمن ينتظرون الدعم والمؤازرة في الظروف الصعبة التي يجدون أنفسهم بها، وذلك ضمن مسيرة إنجازات لا تعرف الحدود، فالدعم الإنساني من ثوابت الدولة في تأكيد دائم على الوجه المشرف للقيم والخصال التي تعكس صورة حقيقية لثوابت المجتمع الوطني الإماراتي.

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ولفتت إلى أن المبادرة الكريمة قامت بها فرق تطوعية تؤمن بضرورة مد اليد للآخر والمساعدة لعمل الخير ونقل جانب من الصورة الحضارية لدولة الإمارات وترجمتها على أرض الواقع بأفعال تصنع الفارق لمصلحة الإنسان المحتاج وتجسده كغاية وهدف نبيل وتعمل على تقديم كل ما يمكن لتحقيق النتائج الإيجابية التي يتم العمل عليها.

وقالت إن ما تمتلكه الإمارات من قدرات وإمكانات وكفاءات وطنية مؤهلة وقلوب عامرة بالخير والمحبة وعزيمة لا تلين على اتخاذ القرارات الشجاعة، رسخ تفردها الإنساني على الساحة الدولية وجعل نهجها مثالاً ونموذجاً في عمل المواقف التاريخية اللازمة بالشراكة مع كل من يؤمن بمكانة الإنسان الذي هو الهدف الأسمى للتحرك الفعال، واليوم فإن توجيهات القيادة الرشيدة تصب في صالح العالقين الذين تم نقلهم إلى أبوظبي عاصمة الإنسانية، وذات الأمر لعائلاتهم ودولهم بحيث يحظون بكل الرعاية اللازمة لتكون السلامة النتيجة الأكيدة للجهود المباركة التي تقوم بها الدولة، وهو ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالقول: " تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم، نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني".

وقالت "الوطن" في الختام :" هكذا تمضي الدولة في مسيرتها المشرفة تجابه التحديات وتنثر الخير وجسور المحبة والسلام .. وتنهي المخاوف وترسخ الأمل للجميع بأن يد الخير حاضرة حيث يجب".