"الخليج": الإمارات تُكرّس كل يوم نهجها الإنساني بأنبل صوره وأعظمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

كتبت صحيفة خليجية، إنها الإمارات.. لا تكل ولا تمل من أن تزرع الأمل والمحبة والإنسانية حيث يمكن أن تصل على اتساع الدنيا، لأنها تؤمن بالإنسان والإنسانية قيمة تعلو على كل القيم باعتبارها التعبير الحقيقي والصحيح عن وحدة البشر.



وتابعت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم الخميس تابعها "الخليج 365" فالإنسانية بالنسبة للإمارات ليست ديناً، إنما هي رتبة تتجاوز الأديان والألوان والأعراق والأنساب والقوميات، باعتبارها تمثل الكمال الإنساني بأجمل وأرقى معانيه، ولأنها تتعامل مع الإنسان نظيراً لك في الخلق، ويتساوى معك في الكرامة.

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وقالت أمام المخاطر التي تحيق بالعالم من جراء تفشي فيروس «كورونا»، وما يخلّفه من ضحايا ومصابين، تهبّ دولة الإمارات كما عهدناها، وعهدها العالم، في طليعة الأمم لتأخذ زمام المبادرة في مواجهة هذا المرض الخبيث، من خلال مبادرات وخطوات استباقية في مختلف ميادين المواجهة في الداخل والخارج. وهي بهذا العمل المتميز والفريد كأنها تأخذ بالمثل الصيني "إذا أردت أن تزرع لسنة فازرع قمحاً، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، وإذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنسانية".

وأضافت أجل، الإمارات تزرع الإنسانية في كل حقول العالم، لأنها قامت وتأسست على الإنسانية، ولا تجد غير هذا الزرع في متناول يدها تنثره بذور خير وعطاء، تعزيزاً لنهج كرّسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيّب الله ثراه، ومشى على خطاه حكّامنا الأوفياء.

وقالت إذ تعلن دولة الإمارات وقوفها إلى جانب الصين في محنتها من جراء هذا الفيروس، وتساند كل الدول الشقيقة والصديقة في محاربته، وتبادر بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى إجلاء رعايا دول شقيقة وصديقة من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة تفشي هذا الوباء على متن طائرة ضمت 215 شخصاً ، حيث تم تجهيز «المدينة الإنسانية» في أبوظبي لخدمتهم.

وأكدت "الخليج" في ختام افتتاحيتها أنها الإمارات التي تكرّس كل يوم نهجها الإنساني بأنبل صوره وأعظمها.