واشنطن تعتقل مترجمة في البنتاغون بعد تسريبها معلومات لحزب الله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

الخليج 365 ـ متابعات

اتهمت محكمة فيدرالية في واشنطن امرأة تعمل مترجمة عسكرية في العراق، بتمرير معلومات تتضمن أسماء مخبرين يعملون لصالح الجيش الأمريكي إلى مرتبطين بحزب الله اللبناني.



وقال قرار الاتهام إن مريم طه تومسون من روتشستر في مينيسوتا سابقاً، تعاقدت للعمل مترجمةً مع القوات الأمريكية الخاصة في أربيل بالعراق في منتصف ديسمبر(كانون الأول)، وكان تصريحها الأمني من فئة "بالغ السرية"، ويمكنها من دخول ملفات خاصة جداً.

وتابع القرار أنه بعد يوم من شن مقاتلات أمريكية في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، غارات على ميليشيات عراقية متحالفة مع إيران، بدأت مريم دخول ملفات خاصة بالجيش الأمريكي على الكومبيوتر، تضم هويات مصادر للجيش الأمريكي، إضافة إلى معلومات أمدوا بها الجيش.

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وبعد القبض عليها في 27 فبراير (شباط)، اعترفت مريم للمحققين بتسريبها المعلومات عن المخبرين إلى لبناني كانت "مهتمة به عاطفياً"، إضافة إلى تحذير هدف للاستخبارات الأمريكية مرتبط بحزب الله، وفق قرار الاتهام.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن اللبناني مرتبط بمسؤول حكومي لبناني وله "صلات واضحة بحزب الله".

وأضاف البيان أن مريم طه تومسون "تصفحت عشرات الملفات المتعلقة بمصادر بشرية للاستخبارات، بما فيها أسماءها الحقيقية، وبيانات عن الهويات الشخصية، ومعلومات عن خلفيات العملاء، وصورهم، فضلاً عن مراسلات سرية تفصل معلومات قدمها العملاء إلى حكومة الولايات المتحدة".

واتُهمت مريم بنقل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني إلى ممثلي حكومة أجنبية، أي حزب الله اللبناني، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة