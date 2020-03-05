مسئول إيراني: كورونا قد يصيب 40% من سكان طهران خلال الأسبوعين المقبلين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

توقع مسؤول إيراني، الخميس، أن تستفحل أزمة فيروس كورونا في البلاد وخاصة في العاصمة طهران، إلى حد كبير لم تتكهن به حتى المعارضة، مما يظهر خطورة الوضع هناك.



Advertisements

وأكد اختصاصي الأمراض المعدية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإنفلونزا، مسعود مرداني، في تصريحات لصحيفة “إيران” الحكومية أنه يتوقع إصابة بين 30-40 في المئة من سكان طهران بفيروس كورونا، خلال الأسبوعين المقلبين.

ويظهر هذا التصريح أن الأوضاع مرعبة بشكل كبير في طهران، التي يسكنها أكثر من 8 ملايين نسمة، بشكل يفوق الإعلانات الرسمية.

وتقول إيران رسميا إن كورونا أودى بحياة 92 شخصا وأصاب أكثر من 2900 آخرين، لتصبح بذلك بؤرة الفيروس الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط