شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 5 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس، 05/آذار/2020 شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم أكدت وزارة الصحة الكويتية تسجيل حالتي إصابة جديدة بكورونا لشخصين قدما من إيران. وقالت الوزارة: أبلغنا منظمة الصحة العالمية بالإصابات الجديدة وأنها آتية من الخارج. Advertisements وأكدت أن الحالات المصابة بفيروس كورونا تتلقى العلاج وبينهم حالة حرجة. وأضافت: نؤكد أن محاصرة الفيروس والحد من انتشاره يعتمد على درجة وعي المجتمع والتزامه بالطرق الوقاية. وتابعت: نهيب ممن طبق عليهم الحجر المنزلي الالتزام بالتوصيات الصحية وعدم الخروج من المنازل.

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