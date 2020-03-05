شكرا لقرائتكم ليبيا..الجيش يدمّر مخازن ذخيرة للوفاق.. وحشد لمعركة مقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الجيش الليبي، اليوم الخميس، تدمير مخازن للذخيرة في قصف استهدف تجمّعا للمليشيات المسلحة، في مشروع الموز بمنطقة السبعة جنوب شرق العاصمة طرابلس، بأكثر من 10 قذائف.

وأشار إلى أن قواته تمّكنت اليوم، من صد هجوم لقوات الوفاق في منطقة عمارات العزيزية جنوب العاصمة طرابلس، حاولت من خلاله استرجاع مواقعها السابقة التي سيطر عليها الجيش الليبي.

في الأثناء، عزّز الطرفان المتصارعان قواتهما المتمركزة في محاور القتال بعناصر إضافية، حيث أرسل الجيش الليبي خلال الأيام الماضية تعزيزات عسكرية جديدة إلى العاصمة طرابلس وفرض حالة من السريّة على مواقعه وتمركزاته، بينما عزّزت الوفاق الصفوف الأمامية لقواتها بمقاتلين جدد وأسلحة وذخيرة، في ما يبدو أنه حشد لمعركة قادمة وجولة جديدة من القتال، قد تسقط معها الهدنة الهشّة بشكل نهائي.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي، إن "الساعات القادمة ستكون ساخنة جدا في جميع قطاعات العمليات في المنطقة العسكرية الغربية"، لافتا إلى أن تلك المنطقة تشهد "تحشيدا" من قبل القوات التابعة لحكومة الوفاق لـ"القيام بعمل كبير" ضد قوات الجيش.