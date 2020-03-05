بعد ترميمه لمدة 14عامًا.. تفاصيل افتتاح رئيس الوزراء لمشروع تطوير هرم زوسر.. «أقدم إنشاء حجرى فى البشرية»

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس مشروع ترميم هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة، بتكلفه 104 ملايين جنيه، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وكان الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قد أكد إن مشروع ترميم هرم سقارة هو أحد أهم مشاريع الترميم التى تنفذها الوزارة، فهرم زوسر هو أقدم بناء حجرى فى العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجى والداخلى للهرمشمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن وأعمال ترميم التابوت الحجرى، بالإضافة إلى أعمال الترميم الدقيق للحوائط. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".



وأوضح أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج، بالاضافة إلى أعمال الترميمالدقيق وتهيئة وتنظيف جميع الممرات الداخلية للهرم، وجارى أعمال التسوية فى الناحية الشرقية للهرم، بالاضافة إلى تمهيد مسارات الزيارة، ووضع نظام حديث للإضاءة.



وعبر رئيس الوزراء، عم سعادته لافتتاح أعمال ترميم هرم زوسر أقدم إنشاء حجرى فى البشرية، مؤكدا أن الدولة تركز على ترميم الآثار المصرية واستغلالها من مختلف الحضارات.

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وأضاف خلال افتتاحه مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة، أنه تم افتتاح عدد من المشروعات من مختلف الحضارات، مؤكدا أن الدولة أنفقت ملايين الجنيهات لترميم وصيانة آثارها، وشدد على أن التركيز على الحفاظ على التراث فى مصر من المشروعات القومية، وكان الفترة الماضية شهدت افتتاح العديد من المشروعات.

وقال مدبولى إن المتحف المصرى الكبير سيكون أعظم المتاحف على الإطلاق وسيكون عنوان لمصر الجديدة، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع بنفسه الأعمال بالمتحف المصرى الكبير.

وقال رئيس الوزراء، إن هرم زوسر تم ترميمه على مدار 14 عاما وتكلف أكثر من 104 ملايين جنيه.

وحرص رئيس مجلس الوزراء، خلال افتتاحه مشروع تطوير هرم زوسر بمنطقة سقارة، على التقاط صورة تذكارية مع عدد من المسئولين بقطاع السياحة، وسفراء عدد من الدول، خلال حضورهم فعاليات افتتاح ترميم الهرم .