وجّه عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​فريد البستاني​، "ألف تحيّة إلى "​مستشفى بيروت الحكومي​" وللأطباء والممرّضين وكلّ العاملين فيه، الّذين وحدهم، نَعم وحدهم يعالجون المصابين بفيروس "​كورونا​". وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "كم نحن في ​الشوف​ بحاجة إلى إتمام الأعمال في "مستشفى ​دير القمر​ الحكومي"، كي يكون على استعداد لتلبية الحاجات الصحيّة لأهل المنطقة، كل أهل المنطقة".

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كانت هذه تفاصيل خبر البستاني: لإتمام الأعمال بمستشفى دير القمر لتلبية الحاجات الصحية لكل أهل المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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