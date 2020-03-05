نفت بلدية غلبون - قضاء جبيل، "الشائعات والأخبار الّتي يتمّ تداولها عبر وسائل التواصل الإجتماعي عن وجود إصابات بفيروس "كورونا" في البلدة"، مشدّدةً على أنّ "هذه الأخبار عارية من الصحة، ولا توجد أي حالة مشتبه بها".
وأكّدت في بيان، أنّ "المجلس البلدي يقوم بالإجراءات الضروريّة والإرشادات المسبقة من خلال اللجنة الطبيّة في البلدية، لتوعية الأهالي على تلافي تفشّي أي وباء"، متمنيةً على الجميع "التواصل مع الجهاز الإداري في البلدية في حال حدوث أي أمر، للتأكّد من صحّته، منعًا لنشر الهلع غير المبرّر".
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية غلبون نفت وجود إصابات بكورونا في البلدة: نقوم بالإجراءات الضرورية والإرشادات المسبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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