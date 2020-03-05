أوقفت قوة من أمن الدولة في خط السكة بمنطقة تعمير عين الحلوة، كلًّا من "ل. ق"، "م. خ"، و"م. م" أثناء تعاطيهم حشيشة الكيف.
إشارة إلى أنّ الموقوفين الثلاثة مكتومو القيد وتتراوح أعمارهم بين 19 عامًا و32 عامًا، وقد أُحيلوا إلى مكتب مكافحة المخدرات بناءً على إشارة القضاء المختص.
كانت هذه تفاصيل خبر توقيف 3 أشخاص أثناء تعاطيهم حشيشة الكيف في تعمير عين الحلوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.