توقيف 3 أشخاص أثناء تعاطيهم حشيشة الكيف في تعمير عين الحلوة

أوقفت قوة من ​أمن الدولة​ في خط السكة بمنطقة تعمير ​عين الحلوة​، كلًّا من "ل. ق"، "م. خ"، و"م. م" أثناء تعاطيهم ​حشيشة الكيف​.

إشارة إلى أنّ الموقوفين الثلاثة مكتومو القيد وتتراوح أعمارهم بين 19 عامًا و32 عامًا، وقد أُحيلوا إلى ​مكتب مكافحة المخدرات​ بناءً على إشارة القضاء المختص.