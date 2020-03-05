المشرفيه بحث سبل التعاون مع منظمات دولية والتقى وفودا رسمية في الوزارة

عقد وزير الشؤون الإجتماعية و​السياحة​ البروفسور رمزي المشرفيه، في مكتبه في الوزارة، سلسلة لقاءات مع منظمات دولية، استهلها بلقاء مديرة ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ "UNDP" سيلين ميرود، حيث تم الاتفاق على تعزيز برنامج دعم المجتمعات ال​لبنان​ية المضيفة والقيام بمشاريع انمائية ذات بعد مستدام، اضافة الى تعزيز المكننة في ​وزارة الشؤون الاجتماعية​.

وبحث المشرفيه مع مدير منظمة الغذاء العالمي "WFP" في لبنان عبد الله الوردات سبل التعاون مع المنظمة لتلبية الحاجات الملحة خصوصا للمجتمع اللبناني الذي تعصف به الازمة الاقتصادية والاجتماعية.

والتقى مدير مكتب ​منظمة الهجرة الدولية​ "IOM" فوزي زيود وتم البحث في امكانية قيام مشاريع تعاون مع وزارة الشؤون خصوصا في مجال مكافحة ​الاتجار بالبشر​ وكيفية محاربة هذه الآفة، كما تم الاتفاق على التنسيق بين مكتب المنظمة في ​لبنان وسوريا​ لتأمين العودة الكريمة والآمنة للنازحين السوريين الى بلادهم.

واستقبل المشرفية الأمين العام ل​حركة النضال اللبناني​ العربي النائب السابق ​فيصل الداود​، وعرض معه الأوضاع العامة ووضع منطقة ​راشيا​ و​البقاع الغربي​.

كما التقى وفدا من ​المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز​ يتقدمه رئيس لجنة التواصل والعلاقات العامة ​اللواء​ الركن المتقاعد ​شوقي المصري​، قدم له التهنئة بمناسبة تعيينه، وأطلعه على نشاط المجلس.

