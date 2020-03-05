السفير كبارة: المؤتمر الاسلامي لوزراء الاعلام في تركيا في نيسان المقبل

أعلن سفير لبنان في ​المملكة العربية السعودية​ الدكتور ​فوزي كبارة​، في كتاب الى ​وزارة الخارجية​، ان ​منظمة التعاون الاسلامي​ ستعقد ​الدورة​ الثانية عشرة للمؤتمر الاسلامي لوزراء الاعلام في ​تركيا​ من 18 الى 20 نيسان المقبل. يذكر بأن اجتماع كبار الموظفين يومي 18 و19 نيسان والوزاري 20 نيسان. إضغط للمزيد

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