فهمي عرض مع مويرو تعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي

عرض وزير الداخلية و​البلديات​ العميد محمد فهمي مع مديرة ​برنامج الأمم المتحدة الإنمائي​ في ​لبنان​ سيلين مويرو سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين ​وزارة الداخلية​ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واهمية استمرار الدعم الذي يقدمه البرنامج للبنان. إضغط للمزيد

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