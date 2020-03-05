أردوغان: العلاقات التركية الروسية الآن في ذروتها ونود أن تزداد متانة

أكد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ خلال اجتماع قمة مع نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​ في ​موسكو​ بشأن ​سوريا​، أن "العلاقات التركية الروسية تعيش ذروتها منذ فترة في المجالات الدفاعية ونعمل على تطويرها أكثر ونود أن تزداد متانة"، مشيرا الى أن "​الأزمة​ في المنطقة كبيرة وأي قرار سنتخذه سيؤثر عليها".

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