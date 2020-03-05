وزير الصحة الكويتي أعلن شفاء أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" في الكويت

أعلن وزير الصحة الكويتي شفاء أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) في الكويت.
وكانت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة والوكيلة المساعدة للخدمات الطبية المساندة، بثينة المضف، قد أفادت في وقت سابق اليوم بتسجيل إصابتين جديدتين مؤكّدتين بفيروس "كورونا" في الكويت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، قادمتَين من إيران، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس إلى 58 حالة.
وأوضحت في مؤتمر صحافي، أنّ "الحالتين اللتين سُجّلتا هما من القادمين من إيران الموجودين في المحجر الإلزامي المخصّص لتلك الحالات، وتمّ نقلهما إلى المستشفى المخصّص وإبلاغ "منظمة الصحة العالمية" بأنّهما من الحالات الواردة من خارج دولة الكويت".
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