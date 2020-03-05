بوتين لأردوغان: العسكريون الروس والسوريون لم يعلموا بموقع جنودكم والجيش السوري تضرر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره التركي رجب طيب أردوغان أن "العسكريين الروس والسوريين لم يعلموا بموقع جنودكم"، مشددا على ان "الجيش السوري تضرر ايضا"، معتبرا أن "الوضع في سوريا يتطلب محادثات مباشرة بيننا".
ورأى بوتين أن "الأوضاع في إدلب توترت، ويجب تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره".
ويجري الان قمة في موسكو بين بوتين واردوغان في محاولة لاحتواء التصعيد العسكري في إدلب السورية.
وفي وقت صرح المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عقب اختتام اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية أن "هدف المفاوضات المقبلة الأساسي هو تحقيق وقف إطلاق نار عاجل في إدلب ضمن إطار اتفاق سوتشي لعام 2018"، مبديا أمل بلاده في التوصل إلى "موقف مشترك أو اتفاق إزاء الأحداث في إدلب".
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