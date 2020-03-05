الجنائية الدولية أذنت بفتح تحقيق في جرائم حرب في افغانستان

قضت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اليوم بفتح تحقيق في انتهاكات في أفغانستان ومنها احتمال ان تكون القوات الأميركية ارتكبت فظائع، وذلك في نقض لحكم سابق.
وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي :"إن مدعي المحكمة أذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على اراضي أفغانستان منذ الأول من أيار 2003".
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