الجنائية الدولية أذنت بفتح تحقيق في جرائم حرب في افغانستان

قضت ​المحكمة الجنائية الدولية​ في ​لاهاي​ اليوم بفتح ​تحقيق​ في انتهاكات في ​أفغانستان​ ومنها احتمال ان تكون ​القوات الأميركية​ ارتكبت فظائع، وذلك في نقض لحكم سابق.

وقال القاضي بيوتر هوفمانسكي :"إن مدعي المحكمة أذن ببدء تحقيق في جرائم يعتقد أنها ارتكبت على اراضي أفغانستان منذ الأول من أيار 2003".

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