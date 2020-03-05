باحثة صينية تحقن نفسها بلقاح قيد التجربة ضد كورونا

أقدمت عالمة الأوبئة الصينية الشهيرة تشين وي في خطوة هي الأولى من نوعها، على حقن نفسها بلقاح جديد ضد ​فيروس كورونا​ المستجد مع ستة من أعضاء فريقها، في حين أن اللقاح لم يجرب حتى في ​الحيوانات​ بعد.

وتشين وي ضابطة ب​الجيش الصيني​ وكانت في طليعة المعركة ضد مرضي ​الإيبولا​ والسارس الفيروسيين، ومنذ منتصف كانون الثاني، كانت تتمركز في مركز تفشي فيروس كورونا في ووهان.

وتحدثت تشين مع محطة التليفزيون الصينية التي تديرها ​الدولة​، زاعمة ​تحقيق​ "اختراق" في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقالت تشين "إننا نبذل كل ما في وسعنا لوضع اللقاح الذي نطوره في مرحلة التجريب والتطبيق الإكلينيكي. مع توفير دعم تقني قوي للفوز في هذه المعركة".

ولم يتضمن التقرير التلفزيوني لقطات للحقن، إلا أن قناة ويبو الرسمية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني شاركت فيما بعد صورا لتشين التي تم حقن اللقاح في ذراعها الأيسر. وتظهر الصور أيضا ستة أعضاء آخرين بجيش التحرير الشعبي، تم حقنهم باللقاح أيضا.