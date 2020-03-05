اخبار العالم

باحثة صينية تحقن نفسها بلقاح قيد التجربة ضد كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أقدمت عالمة الأوبئة الصينية الشهيرة تشين وي في خطوة هي الأولى من نوعها، على حقن نفسها بلقاح جديد ضد ​فيروس كورونا​ المستجد مع ستة من أعضاء فريقها، في حين أن اللقاح لم يجرب حتى في ​الحيوانات​ بعد.

وتشين وي ضابطة ب​الجيش الصيني​ وكانت في طليعة المعركة ضد مرضي ​الإيبولا​ والسارس الفيروسيين، ومنذ منتصف كانون الثاني، كانت تتمركز في مركز تفشي فيروس كورونا في ووهان.

وتحدثت تشين مع محطة التليفزيون الصينية التي تديرها ​الدولة​، زاعمة ​تحقيق​ "اختراق" في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. وقالت تشين "إننا نبذل كل ما في وسعنا لوضع اللقاح الذي نطوره في مرحلة التجريب والتطبيق الإكلينيكي. مع توفير دعم تقني قوي للفوز في هذه المعركة".

ولم يتضمن التقرير التلفزيوني لقطات للحقن، إلا أن قناة ويبو الرسمية التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني شاركت فيما بعد صورا لتشين التي تم حقن اللقاح في ذراعها الأيسر. وتظهر الصور أيضا ستة أعضاء آخرين بجيش التحرير الشعبي، تم حقنهم باللقاح أيضا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باحثة صينية تحقن نفسها بلقاح قيد التجربة ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا