أعلن ​وزير الصحة​ الايراني سعيد نمكي ان "قررنا إغلاق ​المدارس​ والجامعات حتى نهاية ​السنة​ الفارسية في 20 آذار بسبب ​كورونا​". كما أعلن "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد الى 3513 وعدد الوفيات الى 107 وتم تسجيل 591 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة الإيرانية: إغلاق المدارس والجامعات حتى 20 آذار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.