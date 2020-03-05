محافظ البحيرة يتفقد الأعمال بمستشفى كوم حمادة الجديد- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

تفقد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، مستشفى كوم حمادة الجديد، المقام على مساحة إجمالية ١٢ ألف متر2 بتكلفة إجمالية 500 مليون جنيه.

وبلغت نسبة الأعمال المنجزة بالمشروع 95%، ومن المقرر الانتهاء من المشروع يونيو المقبل، ويتكون المستشفى من دور أرضي و 5 أدوار علوية، بطاقة 264 سريرًا ويضم 7 غرف عمليات.