السبت.. قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان بـ"الرزيقات" في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس: تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية لعلاج المرضى بالمجان، يومي السبت والأحد القادمين بقرية الرزيقات بحري التابعة لمركز ومدينة أرمنت جنوب المحافظة. ومن جانبه، قال الدكتور السيد أحمد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة مخصصة للكشف على كافة الأمراض في تخصصات العظام، والأسنان، والأطفال، والنساء والتوليد، والباطنة، والجلدية، والأنف والأذن، والجراحة العامة، ويجري توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان.

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