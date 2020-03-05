ندوة حول ترشيد الاستهلاك ورفع الوعي المائي بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، ندوة بعنوان "نقطة مياه بتفرق" للتوعية بأساليب ترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي.

حضر الندوة كل من المهندس ياسر الشهاوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومندي عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس اللجنة التنسيقية للكشافة والمرشدات بالمنيا، ومنسق عام مبادرة ترشيد استخدام المياه من اتحاد الكشافة على مستوى الجمهورية، وأكثر من ١٢٠ من شباب وفتيات الكشافة.

وقال "الشهاوي"، إن الندوة جرى تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد العام للكشافة، مؤكدًا أهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد الاستهلاك، ورفع الوعي المائي لدى المواطنين لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة.

وأضاف رئيس مياه المنيا، أنه جرى ترتيب زيارة ميدانية لإحدى المدارس التي قامت بتركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه لتوضيح العائد من تركيبها، وتخفيض قيمة الفاتورة.