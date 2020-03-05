محافظ المنيا يطالب الري بتوفير أراضي لإقامة مشروعات استثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا– محمد النادي:

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وكيل وزارة الري ببحث إمكانية توفير مساحات لإقامة مشروعات خدمية ذات نفع عام، على أراضي يمكن للوزارة الاستغناء عنها، بهدف خدمة منظومة التنمية المستدامة.

وبحث المحافظ، خلال الاجتماع الدوري مع نواب البرلمان، اليوم الخميس، عددًا من القضايا التي تمس المواطنين، وكيفية إيجاد حلول عملية لها وخاصة في ملفات "التنمية الصناعية، الصحة، التضامن الاجتماعي".

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وقال المحافظ، إن القيادة السياسية تهتم بكل ما يتعلق ببناء الإنسان المصري، من خلال توفير كافة الخدمات في جميع القطاعات، والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات، للحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مؤكدًا أن جميع الأجهزة مسخرة لخدمة المواطنين.

ووجّه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بعمل دراسة لتوفير الإمكانيات اللازمة داخل القرى لوضع ماكينات الصرف الآلي لخدمة الأهالي وكبار السن، ما يساعد في حصول كافة الفئات ذو الدخل المحدود على مستحقاتهم المالية دون مشقة الذهاب إلى المدن.

وناقش الاجتماع، ملف القطاع الصحي وما يتعلق برفع كفاءة الوحدات الصحية وتقديم خدمات طبية وعلاجية، من خلال تخصيص أطباء وكوادر متخصصة لخدمة الأهالي.