محكمة هندية تقرر إعدام 4 مدانين باغتصاب امرأة في 20 مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (د ب أ):

من المقرر أن يتم في وقت لاحق من الشهر الجاري، إعدام أربعة رجال مدانين باغتصاب جماعي وقتل امرأة كانت تبلغ من العمر 23 عاما بنيودلهي في عام 2012، بعد أن أصدرت محكمة هندية اليوم الخميس تفويضات جديدة لتنفيذ حكم الاعدام، بحسب ما أعلنه محامون ذوي صلة بالقضية.

وأكدت سيما كوشوا، وهي محامية عن والدي الضحية، للصحفيين الذين كانوا منتظرين أمام المحكمة، موعد تنفيذ حكم الاعدام في 20 من مارس الجاري.

وقد أصدرت المحكمة تفويضات الإعدام وحددت مواعيد لتنفيذ حكم الإعدام ثلاث مرات منذ السابع من يناير الماضي.

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وقد تم إلغاء تواريخ تنفيذ الاعدام السابقة بسبب تواصل محامو الدفاع عن المدانين، مع محاكم قدموا لها عرائض مختلفة، كما قدموا لرئيس البلاد التماسات بالعفو عنهم.

وكان قد تم رفضآخر التماس بالعفو، والمقدم من قبل المدعو باوان جوبتا، أمس الاربعاء.

وكانت الضحية تعرضت للاغتصاب الجماعي والضرب، على أيدي خمسة رجال وحَدَث، في إحدى الحافلات، ليلة 16 من ديسمبر عام 2012، ثم توفيت بعد نحو أسبوعين في مستشفى بسنغافورة.