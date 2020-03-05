عزل رئيس حي غرب بسبب سوء حالة النظافة بكورنيش أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، عزل واستبعاد رئيس حي غرب، والتحقيق الفوري معه، وذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ على كورنيش النيل وحي أطلس.

وتبين للمحافظ، وجود قصور، وظهور سلبيات أبرزها توقف عربات الحنطور والأحصنة خارج الموقف المخصص لها بشارع جانبي خلف الكورنيش، بجانب سوء حالة النظافة العامة وخاصة خلف قاعات نادي أسوان الرياضي بمنطقة أطلس.

واستدعى المحافظ مسئولي الوحدة المحلية ومدير شرطة المرافق، وكلفهم بضبط ومصادرة 4 أحصنة و 3 عربات حنطور، وسحب كارت التحرك لأحد أصحاب عربات الحنطور أثناء محاولة إيقاف السائحين لإقناعهم بالركوب معه.

وشدد أشرف عطية، على مسئولي الوحدة المحلية وشرطة المرافق قائلاً: "أنا مش هشتغل لوحدي" محذرًا من إجراءات صارمة سيتخذها ضد المقصرين.